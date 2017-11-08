Накануне столетия Октябрьской революции корреспондент "Спектра" обратился к трем оксфордскими профессорам, специализирующимся по современной истории России, с просьбой рассказать, как выглядят со стороны перемены, произошедшие с страной за последний век, и перечислить вызовы, влияющие на ближайшее будущее российской внутренней и внешней политики.
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