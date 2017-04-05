В марте российские СМИ сообщили, что злоумышленники похитили из ее дома в поселке ДСК "Мичуринец" в Новой Москве драгоценностей на общую сумму 23 млн рублей (примерно на 380 000 евро).

Среди украденных из спальни ювелирных изделий — серьги и браслет (комплект из белого золота с бриллиантами), три браслета из белого золота с бриллиантами, браслет из желтого золота с бриллиантами и часы Rolex, корпус которых был сделан из белого золота с бриллиантами.

Точную дату совершения преступления Ликсутова назвать затруднилась, поскольку, по ее словам, за последний год этими изделиями она не пользовалась. Украшения находились в прикроватной тумбочке в ее спальне.

В качестве возможного подозреваемого называют ее домработницу из Украины. Домработница, которую Татьяна Ликсутова заподозрила в краже, проработала у нее три года по устной договоренности. Ликсутова заявила, что 29-летняя женщина украла ее драгоценности в течение года во время уборки.

По данным на осень прошлого года, в рейтинге самых богатых людей Эстонии издания Äripäev 37-летняя совладелица Transgroup Invest Татьяна Ликсутова заняла 52-е место, при этом с состоянием в 48,7 млн евро она является самой богатой женщиной Эстонии. Кроме работы в модельном бизнесе, владеет также итальянским рестораном Gianni в центре Таллина.

Татьяна Ликсутова — бывшая жена заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Максим Ликсутов — в прошлом эстонский и российский предприниматель. В рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes за 2013 год вице-мэр Москвы занял 157-е место с капиталом в 650 млн долларов. В рейтинги 2014 и 2015 годов уже не входил. Родился в 1976 году в городе Локса Эстонской ССР. Родители Максима в молодости переехали работать на судостроительном заводе в Эстонию из Тульской области. С 1998 года Ликсутов вместе с родителями и семьей живет в Москве.

Предпринимательская деятельность Ликсутова началась в Эстонии в середие 90-х. Бизнес Ликсутова и его соседа по дому, предпринимателя Сергея Глинки, был связан с поставками и перевалкой кузбасского угля в таллинском порту. Поданное Ликсутовым в 2004 году прошение о вступлении в гражданство Эстонии было отклонено, но в 2005 году получил гражданство Эстонии "за вклад в развитие местной экономики".

В 2007 году Ликсутов подверг критике демонтаж памятника советским солдатам в Таллине, что было воспринято официальными кругами в Эстонии как нелояльность. От эстонского гражданства отказался в 2011 году в связи с назначением на пост руководителя столичного транспортного департамента Москвы.

Татьяна и Максим Ликсутовы развелись в июне 2013 года. Ликсутову адресовались обвинения в том, что его развод был фиктивным и являлся способом укрыть бизнес-активы.

В 2013-м Татьяна вместо мужа переоформила себе в собственность 50% акций холдинга Transgroup Invest, зарегистрированного в Эстонии и специализирующегося на транспортно-экспедиторском бизнесе. Активы холдинга превышают 200 млн евро. В собственность Татьяны Ликсутовой от мужа также перешло девять объектов недвижимости в Таллине и 242 650 акций компании Tallinna Vesi. Среди совместной собственности Ликсутова и его жены дорога в Эстонии площадью 4201 кв.м.