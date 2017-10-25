Следователи рассматривают две версии нападения на ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр: "первая — это невменяемость, а другое — это спланированная акция с использованием человека, подготовленного для убийства", сказал в эфире радиостанции адвокат журналистки Сергей Бадамшин.

По его словам, вторая версия имеет под собой основания, однако он пока не готов их озвучить. "В ближайшее время мы со следователем посетим Татьяну, и ей будет вручено постановление о признании ее потерпевшей", — добавил Бадамшин (цитата по "Открытой России").

Кроме того, сообщается, что расследовать нападение на журналистку будет следственная группа во главе со следователем СКР Левоном Агаджаняном, который ранее занимался резонансным делом о драке на Хованском кладбище.

Ранее, 25 октября, директор НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Сергей Петриков описал состояние Фельгенгауэр как удовлетворительное и сообщил, что она уже начала говорить.

"Состояние пациентки — с положительной динамикой. Мы сегодня убрали интубационную трубку, при помощи которой она дышала. Она дышит самостоятельно, чувствует себя вполне удовлетворительно. Она уже говорит. Реабилитация займет какой-то период времени. Необходимо пройти острый период, а затем будет определяться дальнейшая тактика лечения", — объяснил Петриков.

Нападение на журналистку "Эха Москвы" произошло днем 23 октября. В здание на Новом Арбате, где расположена редакция радиостанции, прорвался мужчина, брызнув из перцового баллончика в лицо охраннику на входе. Затем злоумышленник поднялся на нужный этаж, подошел к журналистке, которая находилась в редакции после утреннего эфира, и ударил ее ножом в горло.

Пострадавшую госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, там ей провели часовую операцию. Накануне, 24 октября, она пришла в сознание и передала через родителей записку для друзей и коллег.

Напавшего на журналистку задержала полиция, им оказался гражданин Израиля и России Борис Гриц. На допросе он заявил, что давно знает Фельгенгауэр, но лично не знаком с ней. Причиной своего поступка он назвал длительные "сексуальные домогательства" со стороны журналистки через "телепатический контакт". Сообщалось, что проблемы с психикой у него наблюдались еще 10 лет назад.

Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), суд арестовал Грица на два месяца. Назначена экспертиза, которая должна оценить психическое состояние Грица в момент преступления.