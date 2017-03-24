Убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова поступил на службу в Национальную гвардию Украины в 2015 году, а в 2016-м был уволен из рядов НГУ за невыполнение условий контракта. Об этом рассказал пресс-секретарь командующего Нацгвардией Вадим Голуб.

Он подтвердил, что у 28-летнего Павла Паршова, который скончался в госпитале, при себе было найдено удостоверение участника боевых действий, выданное в 2016 году Нацгвардией Украины.

Как рассказал Голуб, Павел Александрович Паршов родился 28 июля 1988 года в Севастополе, а в последнее время проживал в Днепропетровске. В ряды НГУ, а именно в батальон "Донбасс", молодой человек был призван 25 августа 2015. На тот момент командиром батальона "Донбасс" был подполковник Анатолий Виногродский.

"По информации относительно нахождения его в розыске проводится служебная проверка. Солдат Паршов был уволен из рядов НГУ в 2016 году за невыполнение условий контракта", — подчеркнул официальный представитель Нацгвардии Украины.

24 марта украинские СМИ назвали имя убийцы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, застреленного накануне в центре Киева. По информации журналистов, 28-летний Павел Паршов находился в розыске и состоял при этом в рядах Национальной гвардии Украины.

Украинский сайт "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники сообщил, что на официальном сайте МВД Украины в списке разыскиваемых есть данные человека с такими же именем и фамилией. Журналисты опубликовали скриншот профайла Павла Паршова с сайта министерства. Согласно ему, Паршов родился в 1988 году в Днепропетровске. Он указан на сайте МВД как разыскиваемый и обвиняемый по статьям 205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил, что убийцу Вороненкова звали Павлом Паршовым. "Убийство Дениса Вороненкова было совершено гражданином Украины Паршовым Павлом 1988 года рождения, уроженцем города Севастополя, агентом российских спецслужб", — сообщил нардеп. По его словам, в связи с этой информацией "жесткому пересмотру подвергнутся критерии проверки при приеме в ВСУ, Нацгвардию и другие силовые структуры Украины на предмет возможной причастности к работе на спецслужбы РФ.

По данным Геращенко, официально Паршов никогда не выезжал за пределы Украины. Однако в феврале 2015 года прошел пешком через КПП на границе с Беларусью. Паршов прошел в России курс специального обучения в школе для диверсантов, "созданной еще во времена сталинского НКВД". Затем был заброшен обратно на Украину.

"Ему была поставлена задача внедриться в одно из подразделений вооруженных сил или Национальной гвардии, желательно имеющей громкое имя в общественном сознании, и делать вид, что он обыкновенный солдат", — пояснил Геращенко. По его словам, Паршов прослужил год, не принимал участия в боевых действиях и уволился в августе 2016 года. Затем "агент" ждал команды из Москвы и получил ее накануне.