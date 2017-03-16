После убийства 26-летней Евы Страздаускайте редакцию литовского портала DELFI посетил глава Литовского бюро криминальной полиции (ЛБКП) Роландас Кишкис, рассказавший о том, как идет расследование преступления, вызвавшего большой общественный резонанс не только в Литве, но и в Латвии.

Ева Страздаускайте пропала 5 марта, когда выехала из Плунге, где навещала родителей, в Вильнюс. Связь с ней оборвалась в районе Каунаса, в 18.40 телефон был выключен. Подозревали, что девушка была похищена. В ночь на понедельник ее автомобиль Audi A7 нашли недалеко от Жеймяй (Йонавский район). 10 марта выяснилось, что девушка убита, ее тело обнаружили закопанным в Кедайняйском районе. Были задержаны шестеро подозреваемых, четырех из них 12 марта суд разрешил взять под арест на три месяца, а двое отпущены под подписку о невыезде.

"Это молодые люди 23-26 лет. Все они были судимы за разного рода преступления. Одни судимы несколько раз, другие больше. В основном за кражи и грабежи", — сказал глава ЛБКП. Он считает, что предания огласки данных о личной жизни подозреваемых помешали ходу расследования. По его словам, среди подозреваемых женщин на данный момент нет.

"Представить какие-то обстоятельства или оценку я не могу. Факт такой: подозреваемые задержаны, им назначены меры пресечения", — ответил Роландас Кишкис на вопрос, есть ли какие-то новые данные по этому делу.

"Факт, который могу указать, все понимают — это убийство. На теле есть повреждения. Сегодня могу сказать это", — сказал Кишкис, прибавив, что не может сказать, сколько человек совершили убийство.

Он заметил, что представленная парнем девушки информация о ее исчезновении сразу показала, что совершено преступление. На вопрос читателя, почему около автомобиля не устроили засаду, Кишкис ответил, что такое решение приняла каунасская полиция. По его мнению, решение было правильным: "Девушку убили вскоре после похищения, ее точно убили не через несколько дней". По его словам, убийство девушки не было спонтанным: "Не планировали полгода… В какое-то время придумали совершить такое преступление — это так".

Также стало известно, что после задержания подозреваемых в похищении и убийстве Страздаускайте, в социальных сетях и в комментариях к статьям об этом деле стали поступать угрозы в адрес близких задержанных и в адрес людей, которые с ними даже незнакомы.

Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис подтвердил, что в публичном пространстве увеличилось количество негативных высказываний о ромах (цыганах). Всплеск злобы и ненависти вызвал тот факт, что подозреваемые — не литовцы. Подозреваемые в этом деле — мужчины со смуглой кожей, темноволосые.

Литовская полиция ведет наблюдение за появляющейся в публичном пространстве информацией и высказываниями, анализирует комментарии и следит за перепиской в соцсетях. Полиция предупредила, что самых "красноречивых" будут наказывать в установленном законом порядке.

13 марта каунасская криминальная полиция начала расследование по факту разжигания розни. 14 марта выяснилось, что полиция предприняла более жесткие меры в отношении комментаторов. Полиция намерена наказывать каждого, кто будет оставлять жестокие комментарии, угрожать расправой или призывать к ней. Пока неясно, сколько комментаторов уже попали в поле зрения полиции, но их число растет.