В Литве продолжается расследование похищения и убийства 26-летней Евы Страздаускайте. Уголовное дело, по которому задержаны шесть подозреваемых, вызвало широкий общественный резонанс. Эксперты и полиция выясняют все новые подробности и обстоятельства убийства девушки.

Ева Страздаускайте пропала 5 марта, когда выехала из Плунге, где навещала родителей, в Вильнюс. Связь с ней оборвалась в районе Каунаса, в 18.40 телефон отключился. Знакомые и родственники сразу начали подозревать, что девушка была похищена. В ночь на 6 марта ее автомобиль Audi A7 нашли в лесу недалеко от Жеймяй (Йонавский район). 10 марта выяснилось, что девушка убита, ее тело обнаружили закопанным в Кедайняйском районе. Были задержаны шесть подозреваемых, четырех из них 12 марта суд разрешил взять под арест на три месяца.

Глава Литовского бюро криминальной полиции Роландас Кишкис пояснил, почему в суд подозреваемых привозили в масках. Подозревают, что они могли совершить и другие преступления (грабежи, кражи). Поэтому было решено скрыть их лица, чтобы позже во время расследований других преступлений это не помешало процедуре их опознания.

Литовская полиция выяснила, что в день преступления подозреваемые инсценировали на трассе ДТП и остановили автомобиль Audi A7, которым управляла Ева Страздаускайте. Они захватили автомобиль девушки, а ее затолкали в багажник своего BMW. Затем преступники увезли девушку в Кедайняйский район и убили лопатой. На всем теле девушки — множество повреждений. Но больше всего ударов пришлось по голове — ее ударили по голове больше десяти раз.

Судмедэксперты не представили официальные выводы в связи со смертью Страздаускайте, поэтому в полиции пока не могут точно сказать, сколько ударов было нанесено. "Могу лишь сказать, что зафиксированы многочисленные травмы. Только по голове ударили больше 10 раз", — отметил для DELFI Кишкис.

По сведениям следователей, подозреваемые намеревались приехать за угнанным автомобилем позже, но не успели (машину к тому времени уже нашла полиция). При этом ранее преступники договорились с одним человеком привезти ему Audi A7, а тот взялся его продать.

Полиция убеждена, что девушку убили из-за автомобиля. Но такая версия близким подозреваемых кажется неубедительной. "Глупо думать, что дело только в машине. Машина — это кусок металла. Поделив сумму на 4-6 человек, при учете того, что машина угнана, преступники получили бы всего по несколько тысяч евро. Думаю, это было заказное убийство", — сказал DELFI родственник одного из подозреваемых.

Генеральный комиссар полиции Линас Пярнавас полагает, что один из приоритетов в деле усиления общественной безопасности — это инвестиции в видеокамеры и освещение, сообщает lrt.lt. "Всю эту систему надо расширять и улучшать. Я имею в виду, что нельзя просто так расставлять камеры лишь бы каких разных параметров, поскольку тогда соответственно сложно получить информацию, сложно подключиться, объединить в одно", — сказал в эфире передачи "В центре внимания" на LRT Пярнавас.

По его словам, обеспечение общественной безопасности в плане затрат является посильной ношей. Важно, чтобы люди, которые в будущем пойдут на преступление, поняли, что спрятаться им не удастся.

"Ничто ниоткуда не появляется, ничто никуда не пропадает. Все равно надо в точку А или Б прийти или приехать. Так чем больше будет таких видеокамер, чем больше будет освещенных городов, населенных пунктов, городков, дорог, перекрестков и т.д., тем больше вероятность, что мы будем абсолютно защищены. Тем меньше вероятность, что какие-то люди будут боятся совершать преступления, поскольку ты поймешь, что не можешь из точки A в точку Б проехать, так, чтобы тебя не сняли все 3, 4, 5 камер. Эти работы должны быть выполнены в целях укрепления общественной безопасности, я думаю, что это один из наших приоритетов", — пояснил Пярнавас.

Он отметил, что расследование убийства Страздаускайте было осложнено нетипичным поведением преступников, поскольку в настоящее время угон автомобилей таким способом не осуществляют (имеется в виду угон с нападением на водителя).

"Если говорить о самом преступлении, то я вижу ряд глупых решений, невзвешенных решений, решений, которые не поддаются никакой логике. В определенном смысле поэтому было сложно расследовать, поскольку на самом деле, если взять причинно-следственную связь от начала до конца, как все произошло, то, наверное, нормальный человек в здравом уме такое не делал бы. Даже преступники, большая их часть так не поступают", — сказал генкомиссар.

Пярванас также заметил, что огромные силы, брошенные на поиски девушки, не были избыточной реакцией. "Было много спекуляций на тему, почему этому преступлению уделили много внимания, поскольку исчезает много людей и т.п. Мы не можем сравнивать исчезновение обычного человека, который пошел в лес, заблудился или куда-то ушел, забыв позвонить, сообщить, что ушел или (ситуацию), когда человек или подросток в 10-й раз уходит из дома потому, что там что-то плохо, плохие отношения и т.п., и этот случай, который явно демонстрировал, что совершено преступление", — полагает он, добавив, что "наша реакция не была чрезмерной".