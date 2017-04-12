Согласно легенде учений, проводимых по распоряжением министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса, специальные силы недружественного Литве государства Удия нелегально пересекли границу и собираются занять одну из погранзастав, а также комиссариат полиции Шальчининкай. "Имитировалось вторжение зеленых человечков на территорию Литвы, высадка из поезда", — сообщил после учений журналистам Мисюнас.

После того, как силы Удии были замечены, на пограничном участке пропала радиосвязь. Псевдодиверсантам (имитировалось вторжение около 30-ти диверсантов) удалось занять комиссариат полиции. Более десяти полицейских во время вторжения были "убиты". Представители МВД сказали BNS, что пока не могут назвать число задействованных в учениях сотрудников системы ВД, потому что учения еще не закончились.

"Мы хотели в реальных условиях посмотреть, как на такую экстремальную ситуацию будут реагировать литовские службы. Об учениях заранее было поставлено в известность только руководство полиции, Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) и Службы общественной безопасности (СОБ). Рядовые сотрудники, операторы Единого центра помощи заранее не знали, что это учения", — сказал министр ВД для пресс-релиза.

По словам министра, важно было проверить, как службы способны взаимодействовать между собой, обмениваться информацией в условиях отсутствия связи, когда информация о вылазке диверсантов достигла МВД. Оценка результатам учений будет дана после рапортов руководителей всех служб и обсуждения.

"Это были не показательные учения, на них не было ни стрельбы, ни дыма. Такие вражеские силы передвигались бы тихо и быстро, поэтому очень важно было бы их вовремя заметить, сообщить об их передвижении и адекватно реагировать", — сказал Мисюнас.

Как отметил временный глава полиции, наблюдая имитацию преступных действий, некоторые жители обратились в Центр общий помощи (ЦОП). Мисюнас, в свою очередь, отметил, что ЦОП не предоставил никакой информации об инцидентах, а это, по его словам, демонстрирует, что жители, видившие "зеленых человечков", не позвонили по номеру 112

Пресс-секретарь ЦОП Вильма Юозявичюте сообщила BNS , что были получены звонки жителей во время учений, однако специалисты других служб об этом не информировали, поскольку люди не просили о помощи. "Некоторые возмущались, что куда-то не могут проехать. Другие спрашивали о том, что происходит", — сказала Юозявичюте.

Система ВД Литвы обеспокоилась гибридными угрозами с 2014 года. При этом министр не подтвердил, что в ходе этих учений готовились противостоять именно российским диверсантам.