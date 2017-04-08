Ученые из Высшей школы экономики нашли связь между уровнем зарплат и возрастом российских городов. Оказалось, что самые древние города стали самыми бедными в России. В новых городах, которым всего несколько десятков лет, зарплаты намного выше.

В известных и старых городах вроде Пскова, Великого Новгорода, Смоленска и Мурома зарплаты куда ниже, чем в относительно новых городах, которые были основаны несколько десятилетий назад, говорится в нескольких исследованиях сотрудника ВШЭ Александра Скоробогатова.

Всего в России около тысячи городов, примерно половина из которых была основана или получила статус города в эпоху СССР. Обычно регионы, где больше новых городов, оказываются и богаче.

Например, городу Надым в Ямало-Ненецком автономном округе всего 46 лет. В нем живут около 45 тысяч человек, а средняя зарплата по городу составляет 84 410 рублей (почти 1,5 тыс. долларов).

В Смоленской области есть город Ельня, которой был образован 863 года назад. В городе живет около 10 тыс. человек, а средняя зарплата в нем — 15 100 рублей (267 долларов).

Самый старый город Курской области — Рыльск, он же — один из самых бедных городов региона. Там же находится город Курчатов, основанный в 1968 году и получивший статус города в 1983 году. Курчатов — один из самых богатых городов региона.

Из этого правила есть и исключения — древние и богатые Москва и Санкт-Петербург и прилегающие к ним области. Однако в большинстве случаев в городах, которым больше 100 лет, зарплаты ниже, чем в тех, которым исполнилось несколько десятилетий.

Старые и бедные российские города

Большинство старых российских городов сосредоточено в европейской части России, но они также есть на крайнем Севере, в Дагестане, Калининградской области и юго-западной части Сибири. В этих регионах зарплаты невелики.

Новые города находятся в основном в Сибири или на Дальнем Востоке — это богатые регионы, где добывают нефть. Города здесь были основаны во время позднего СССР или даже в последние 20 лет. Обширные регионы в Западной Сибири, например, начали осваиваться лишь в 1970-е годы, когда нефть на мировых рынках резко подорожала. Зарплаты в них выше, чем в старых городах.

В среднем разница в зарплате между городами, которым меньше 100 лет и больше 100 лет, составляет от нескольких тысяч рублей до нескольких десятков тысяч. При этом старые города, как правило, больше, чем новые. В них живет больше людей и работает больше компаний, у них более развита инфраструктура.

Согласно экономической теории, чем старше город, тем он должен быть богаче. Объясняется это просто: город был создан раньше, у него более развитая экономика и в нем живет больше жителей. В результате они больше зарабатывают. Подобная закономерность проявляется в США и других странах. Однако российская действительность этому противоречит.

Зарплаты против климата

Новые города в России расположены в регионах, богатых природными ресурсами. В этих регионах объем производства добывающих отраслей на душу населения выше. Добывающие отрасли привлекают в эти города работников, которые и получают большие зарплаты. В таких городах для специалистов и рабочих больше возможностей заработать.

В этих городах лучше обстоит ситуация и с жильем, чем в старых городах. Цены на жилье здесь ниже. При этом в новых городах часто живет меньше людей, чем в старых, во многом из-за неблагоприятных условий для жизни. Это удаленные территории с не самым комфортным климатом. Работодатели пытаются высокими зарплатами компенсировать неблагоприятные условия жизни в этих городах, отвращающие многих от переезда.

Как города приходят в упадок

Для России характерен особый тип эволюции городов, пишет ученый. Города создаются в неразвитых регионах, богатых востребованными природными ресурсами. Как раз близость к природным ресурсам и является основным преимуществом этих городов, которое постепенно истощается. В исследованиях этот процесс называется "перемещением богатства".

По мере истощения природных ресурсов город лишается своих преимуществ и постепенно приходит в упадок. Подобное в России произошло, например, с городами, построенными около соляных источников. Медленно приходят в запустение Усолье-Сибирское и Соликамск.

Постепенно теряют население и города, находящиеся у угольных шахт Кузбасса. Зарплаты в регионе падают по мере закрытия шахт. Некоторые российские города, находящиеся у нефтяных месторождений, на наших глазах исчезают.