Исследователи использовали данные Датского психиатрического центрального исследовательского регистра за 1995–2012 годы. Анализ информации показал, что после теракта в Дании возросло количество пациентов с посттравматическим расстройством. В течение 18 месяцев после нападения Брейвика количество диагностированных случаев ПТСР выросло на 16% выше ожидаемого уровня.

Подобный эффект наблюдался и ранее — так, после теракта 11 сентября 2001 года количество пациентов с ПТСР также возросло. Однако, несмотря на то, что 11 сентября погибло гораздо больше человек, чем при нападении Брейвика, рост составил лишь 4%.

Исследователи предполагают, что причина этому — географическая и культурная близость Дании и Норвегии. И, хотя сам теракт не затронул датчан непосредственно, освещение трагедии в СМИ сыграло свою роль.

22 июля 2011 года Брейвик совершил два теракта. Вначале он привел в действие бомбу в правительственном квартале Осло, убив восемь человек. После этого он отправился в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек.

Суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы — это максимальное наказание, предусмотренное норвежским законодательством. Срок может быть продлен неограниченное количество раз, если власти сочтут заключенного по-прежнему опасным для общества.