В основном потеря зрения угрожает людям преклонного возраста. Наиболее высокий процент слепых — в странах Южной Азии и субэкваториальной Африки.
В настоящее время количество людей с нарушениями зрения сокращается. Но поскольку численность населения Земли неуклонно растет, а само население стареет, ученые предсказывают, что количество людей, катастрофически теряющих зрение, будет неуклонно расти.
Анализ данных из 188 стран показывает, что в мире сейчас более 200 миллионов человек страдают от проблем, связанных с ухудшением зрения.
К 2050 году их число вырастет до 550 миллионов.
"Даже незначительные проблемы со зрением могут оказывать существенное влияние на жизнь человека", — рассказал один из авторов исследования профессор Руперт Бурн. "Это ограничение их независимости. Например, они не могут водить машину", — говорит он.
Авторы исследования призывают правительства вкладывать больше средств в профилактику и лечение глазных заболеваний, например, катаракты.