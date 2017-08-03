Сейчас в мире насчитывается 36 миллионов слепых людей, уже к 2050 году эта цифра может может достигнуть 115 миллионов человек. К таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Lancet.

В основном потеря зрения угрожает людям преклонного возраста. Наиболее высокий процент слепых — в странах Южной Азии и субэкваториальной Африки.

В настоящее время количество людей с нарушениями зрения сокращается. Но поскольку численность населения Земли неуклонно растет, а само население стареет, ученые предсказывают, что количество людей, катастрофически теряющих зрение, будет неуклонно расти.

Анализ данных из 188 стран показывает, что в мире сейчас более 200 миллионов человек страдают от проблем, связанных с ухудшением зрения.

К 2050 году их число вырастет до 550 миллионов.

"Даже незначительные проблемы со зрением могут оказывать существенное влияние на жизнь человека", — рассказал один из авторов исследования профессор Руперт Бурн. "Это ограничение их независимости. Например, они не могут водить машину", — говорит он.

Авторы исследования призывают правительства вкладывать больше средств в профилактику и лечение глазных заболеваний, например, катаракты.