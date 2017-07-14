В ходе исследования ученые проанализировали данные с встроенных в смартфоны шагомеров в общей сложности за 68 миллионов человеко-дней.

Всего данные были получены со 111 стран. Оказалось, что средний показатель пройденного за день расстояния по миру в целом составляет 4961 шаг, сообщает Daily Mail. Показатели чуть выше среднего имеют страны Балтии.

A cамыми ленивыми в мире являются индонезийцы, которые ежедневно совершают только 3513 шагов. Также мало ходят жители Филиппин, Малайзии и Саудовской Аравии.

Самые активные — жители Гонконга, которые в среднем делают 6880 шагов в день. На втором месте — Китай (6189), на третьем — Украина (6107), на четвертом — Япония (6010), на пятом — Россия (5969). В топ-10 по количеству шагов в среднем на одного жителя также входят Испания, Швеция, Южная Корея, Сингапур и Швейцария.

При этом ученые не нашли строгой обратной зависимости между количеством пройденных за день шагов и уровнями ожирения в стране. А ключевым фактором является так называемое "неравенство активности" — разрыв между спортивными и ленивыми людьми в каждой стране.

По словам одного из участников исследования, "если в стране существует серьезный разрыв между "богатыми активностью" и "бедными активностью" гражданами, то здесь будет наблюдаться и высокий процент ожирения.

К примеру, в США граждане проходят 4774 шага в день, однако разрыв между активными и неактивными гражданами здесь достаточно большой, и соответственно, велики показатели ожирения.