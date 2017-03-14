Ученые признали успешными предварительные результаты эксперимента по выращиванию картофеля в условиях, имитирующих марсианские. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Международного центра картофеля (CIP).

Речь идет о запущенном в феврале прошлого года в Перу совместном эксперименте CIP и аэрокосмического агентства NASA. Предварительно исследователи отобрали для него 100 сортов картофеля, 40 из которых представляли собой местные разновидности, произрастающие в Андах и устойчивые к местным условиям, а остальные 60 сортов — генетически модифицированные разновидности, способные выжить при минимальных количествах воды и солей и обладающие иммунитетом к вирусам.

Затем ученые из перуанского Университета инженерии и технологий создали специальную платформу на базе спутника CubeSat, куда была помещена камера с грунтом из пустыни Пампа де ла Хойя — одного из самых засушливых мест на Земле, пишет N+1. Внутри герметичной установки агрономы воспроизводили марсианскую температуру, атмосферное давление, а также соответствующие уровни кислорода и углекислого газа в воздухе. Почва удобрялась с помощью воды, в которой были растворены питательные вещества.

Как показывает небольшая видеозапись, сделанная камерой, расположенной внутри контейнера, клубни оказались способны прорасти даже в достаточно сухой почве и при низком атмосферном давлении. При этом о качестве выращенного картофеля и возможности его употребления в пищу не сообщается.

По мнению специалистов, будущие колонисты Марса, вероятно, смогут выращивать картофель на Красной планете, однако для этого необходимо будет предварительно насытить почву питательными веществами и разрыхлить ее, чтобы клубни получали достаточно воздуха и воды. Исследователи намерены продолжить опыты, чтобы определить минимально пригодные условия для выращивания картофеля.