"В последние годы возникла обеспокоенность по поводу выбросов вредных газов и того, как они влияют на здоровье человека, что стало особенно ярко проявляться после скандала вокруг дизельных "фольксвагенов" в 2015 году.

Несмотря на это, многие страны Европы не могут привести свои стандарты в соответствие со стандартами ЕС. Нам нужно понять, как реально влияют выбросы на здоровье человека и выработать более оптимальную стратегию по борьбе с ними", — заявил ученый из университета Орхуса (Дания) Микаэль Андерсен.

В последние годы ученые интересуются тем, как деятельность человека и рост численности населения Земли повлияли на климат и окружающую среду до наступления промышленной эпохи, с которой связывают развитие глобального потепления и резкое увеличение содержания токсичных и вредных веществ в атмосфере и воде.

По оценкам ВОЗ, 80% жителей городов дышат воздухом, в котором содержание вредных веществ превышает установленные организацией нормы. Это особенно ярко проявляется в странах третьего мира, где население мегаполисов живет в условиях постоянного смога.

Андерсен и его коллеги решили выяснить, как увеличение содержания микрочастичек золы, вредных газов, двуокиси серы, микрокапель аэрозолей, выбрасываемых в воздух автомобилями и промышленными предприятиями, влияет на продолжительность жизни людей. Экологов интересовало два показателя: то, как сильно различалась средняя продолжительность жизни людей, живших в зонах сильного и слабого загрязнения воздуха в разное время, и то, как много денег тратило государство на борьбу с последствиями загрязнения воздуха для здоровья людей.

Расчеты показали, что размер ущерба и степень влияния смога сильно недооценены. К примеру, если житель загрязненного района умирает в возрасте 78 лет, то он теряет примерно десять лет жизни по сравнению с жителем, который жил в экологически чистом регионе. Иными словами, люди, дышащие чистым воздухом, прожили бы в таком случае не 78, а 88 лет.

При повышении уровня загрязнения воздуха всего на 10 нанограмм на кубический метр средняя продолжительность жизни сократится на 9-11 лет, и примерно 100 людей из каждых 100 000 умрут из-за влияния смога. Подобная оценка примерно в пять раз выше норм, установленных в ЕС, что должно побудить европейские государства пересмотреть эти нормы, заключил Андерсен.