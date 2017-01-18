Издание сообщает, что самка зебровой акулы (Stegostoma fasciatum) по кличке Леони, содержащаяся в аквариуме в городе Таунсвилл в Австралии, на удивление ученых в отсутствии самца перешла к однополому размножению.

Леони была поймана и помещена в аквариум еще в 1999 году и в 2008 родила первых детенышей от самцов.

Но потом, в 2012-м году, программа изучения акул была урезана, Леони отсадили в отдельный аквариум вообще без самца.

Однако в 2014 году самка акулы отложила яйца. В части из них ученые обнаружили эмбрионы, однако они оказались нежизнеспособными. А вот в следующем году на свет появились пять мальков, двое из которых остались в аквариуме Таунсвилла.

Сначала ученые подумали, что зачатие было классическим, так как самки этого вида акул имеют способность хранить сперму самцов до четырех лет.

Но впоследствии было проведено генетическое исследование, которое показало, что потомство Леони было произведено на свет путем однополого размножения, поскольку оно гомозиготно по многим генам.

Как сообщила изданию биолог Кристин Даджен, случай Леони — первый зарегистрированный переход взрослого позвоночного животного от полового к однополому размножению.

Сейчас австралийские ученые наблюдают за потомством акулы, чтобы выяснить, будет ли оно способно к воспроизводству после достижения репродуктивного возраста.