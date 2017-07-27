Городской совет Славянска Донецкой области Украины лишил российского артиста и депутата Госдумы от "Единой России" Иосифа Кобзона звания почетного гражданина города, сообщают "Новости Донбасса".

"За" проголосовали 23 депутата горсовета, двое не участвовали в голосовании. В проекте решения городского совета и пояснительной записке комиссии не указываются причины такого решения, а инициатива поступила от местных общественных организаций.

Отменить звание Кобзона предлагали и раньше: в декабре 2016 года активист общественной организации "Гуртом Слов'янськ" ("Вместе Славянск") представил обращение к депутатам города с требованием лишить артиста звания "за нарушение международных норм, законов Украины и антиукраинскую деятельность", сообщал сайт "Деловой Славянск".

По информации издания, попытка лишить Кобзона звания почетного гражданина Славянска предпринималась и в июле 2015 года, но тогда депутаты не проголосовали за лишение.

Кобзон носит это звание с 1999 года, его присвоили артисту "за выдающийся вклад в развитие эстрадного искусства, многолетние творческие связи, активное участие в эстетическом воспитании населения города и пропаганде отечественной песни".

В январе 2017 года в Славянске была создана рабочая комиссия по вопросам присвоения или лишения звания "Почетный гражданин Славянска", в ее состав вошли семь депутатов горсовета, в их числе представитель фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность". В марте комиссия направила ряд документов в прокуратуру и Службу безопасности Украины для получения рекомендаций о звании Кобзона.

В декабре 2015 года украинское Министерство культуры внесло певца в список лиц, которые угрожают национальной безопасности страны, ему запрещен въезд на территорию Украины.

Кобзон не раз посещал Луганск и Донецк с концертами, а лидеры ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий наградили его знаками "За заслуги перед ДНР/ЛНР".

Кобзон заявил РИА "Новости", что его не волнует решение городского совета Славянска о лишении его звания почетного гражданина — он сам просил лишить его этого звания.

"Меня не интересует территория, тем более быть почетным гражданином, которая находится под властью марионеток и национал-радикалов. Поэтому я заявил о том, что я сам прошу снять с меня все эти звания почетного гражданина. Они опоздали со своими, так сказать, выплесками гнева. Меня это мало волнует", — заявил артист.

Ранее Кобзон был лишен званий почетного гражданина Днепропетровска (ныне — Днепр), Полтавы и Краматорска.