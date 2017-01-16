Ранее в этот день президент Украины Петр Порошенко поручил МИДу передать в Международный суд ООН в Гааге иск о нарушении Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

"Три года Российская Федерация грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма, незаконную оккупацию Востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму", — приводятся в сообщении высказывания Порошенко во время встречи с уполномоченным президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым (бывшим лидером ныне запрещенного в РФ меджлиса крымских татар, которому на пять лет запретили въезд в РФ. — Прим. NEWSru.com), а также заместителем министра иностранных дел страны Еленой Зеркаль, заместителями главы президентской администрации Константином Елисеевым и Алексеем Филатовым.

По словам Порошенко, в течение трех лет "российские боевики совершили многочисленные террористические атаки, жертвами которых стали сотни тысяч невинных людей, которые вынуждены были покинуть свои дома". Около 1,7 миллиона украинцев являются временно перемещенными лицами, а те, кто остался в Крыму и Донбассе, "подвергаются пыткам и преследованиям", добавил он.

Также Порошенко обвинил Россию в многочисленных преступлениях против мирного населения в Мариуполе, Волновахе, Краматорске и в катастрофе малайзийского пассажирского лайнера МН-17 над Донбассом 17 июля 2014 года.

По его словам, на сегодняшний день завершен процесс длительной досудебной работы, подготовлен иск в Международный суд ООН в Гааге, этот иск "происходит в рамках Конвенции по противодействию финансированию терроризма". Вторая позиция в иске касается применения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, добавил украинский президент.

Он уведомил, что поручил украинским дипломатам передать иск в суд ООН уже 16 января. "Россия должна заплатить свою цену за агрессию", — заявил Порошенко.

Также он сообщил, что поручил МИДу и Министерству юстиции страны сопровождать иски в рамках двусторонних договоров по защите инвестиций, которыми будет обеспечена защита украинских государственных предприятий.

Порошенко добавил, что держит на контроле и предыдущий иск против РФ по защите прав и интересов Украины, гарантированных Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. В рамках этого иска Украина обвиняет Россию в "грубом нарушении международного права, агрессии против Украины, аннексии Крыма, нарушении права Украины на природные ресурсы в акваториях Черного и Азовского морей", а также в "грабеже" Украины в сфере энергетических ресурсов — воровстве нефти и газа, которые РФ добывает на морском шельфе Украины.

В Киеве до сих пор продолжают называть Крым, который стал частью РФ после референдума на полуострове 16 марта 2014 года, временно оккупированной территорией Украины. В Европе и США присоединение Крыма к России сочли "аннексией".