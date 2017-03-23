"США сыграли чрезвычайно важную роль в современной истории Украины. Визионерская политика президента Рональда Рейгана в отношении "империи зла" — коммунистической российской империи, СССР подточила силы этого "колосса на глиняных ногах" и создала условия для его мирного распада… Украина поспособствовала освобождению Европы и мира от угрозы коммунистической империи с центром в Москве", — говорится в обращении.

В документе отмечается, что статус основного союзника Вашингтона вне НАТО предоставлен таким государствам, как Австралия, Новая Зеландия и Япония, Южная Корея, Афганистан и Израиль. Такого же статуса парламентарии попросили и для Украины.

В феврале официальный представитель Пентагона Кортни Хиллсон заявила, что Вашингтон продолжит оказывать серьезную поддержку Вооруженным силам Украины. В сентябре 2016-го Эштон Картер, бывший в то время главой американского военного ведомства и министр обороны Украины Степан Полторак подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве.