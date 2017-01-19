Технология подразумевает пересадку митохондрии от женщины-донора (анонимного) в яйцеклетку матери и была изобретена в Великобритании в начале 2000-х годов.

"В результате была получена реконструированная яйцеклетка, имевшая генетический набор ядерной ДНК от матери и отца (примерно 25 тысяч генов) и цитоплазматической ДНК от донора (37 генов), то есть ребенок имеет трех родителей. Наличие ДНК от трех человек было подтверждено при обследовании ребенка во время беременности в лабораториях Украины и Германии", — рассказывает директор клиники репродуктивной медицины Валерий Зукин.

Данный способ зачатия ребенка пока не предусмотрен законом Украины. В клинике добавили, что процедура была бесплатной, так как женщина добровольно пошла на этот эксперимент. Кроме того, подобная методика не рекомендуется женщинам старше 37 лет, у которых не развиваются эмбрионы.

Впервые технология рождения ребенка с тремя ДНК применили в Мексике в семье иорданцев в апреле 2016 года. Однако в том случае были задействованы неоплодотворенные яйцеклетки.