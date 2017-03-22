На Украине задержаны девять членов агентурной сети российских спецслужб, заявил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Ткачук, слова которого приводит Rambler News Service.

Как сообщил представитель спецслужбы, в операции "по обезвреживанию резидентурной сети" принимали участие сотрудники ведомства и бойцы спецподразделения "Альфа". Ткачук уточнил, что группа якобы действовала на юго-востоке республики, а задержания были произведены 19 марта, передает "112 Украина".

"Эта резидентурная сеть, которая была создана из действующих и бывших военнослужащих, получила первоочередную задачу — агентурное проникновение на объекты критической инфраструктуры южных областей нашего государства, сбор информации об этих объектах, проникновение на военные объекты наших ВСУ и сбор соответствующей информации, а также посягательство на информацию с ограниченным доступом, что касается дислокации украинских частей", — сказал Ткачук.

Он добавил, что к созданию сети было причастно Главное управление Генштаба ВС России, сообщает Lenta.ru.

Ткачук утверждает, что участники группы занимались подготовкой и проведением диверсий и терактов на юге Украины, а также поддерживали создание Одесской народной республики. Действия сети якобы координировала женщина-агент — госслужащая и одесситка. По словам Ткачука, она проходила обучение в разведцентре в Крыму.

Комментариев российской стороны пока не поступало.