На похоронах присутствовали мать и бабушка Паршова, которые положили на гроб черный флаг с изображением белого круга и руны внутри. Руны также изображены и на табличке, прибитой к аналогу деревянного креста, где указаны даты рождения и смерти. Такие знаки используют современные язычники-родноверы, отмечают специалисты.

Крест на могиле Паршова выполнен в виде руны "треба", которую называют руной воина или руной жертвы, которая приносится ради высшей цели. Дата рождения убийцы российского экс-депутата стоит напротив руны "мир" (символ Бога, знания и истинной веры), дата смерти — напротив руны "чернобог" (символ тени, означает освобождение, разрушение старого ради нового).

Похороны молодого человека прошли тайно, так как его мать не захотела их афишировать, отмечают местные СМИ. Женщина решила похоронить сына в Павлограде рядом с могилой его дедушки и других родственников по ее линии.

Тело Паршова тайно вывезли ночью из Киева. Сначала его привезли в Днепр, где родственники попрощались с усопшим. Затем тело перевезли в Павлоград для погребения на небольшом кладбище в поселке Сосновка.

Похороны прошли быстро: отпевания не было. Среди присутствующих были только близкие родственники. Гроб для прощания на кладбище не открывали. Как только тело было предано земле, родственники сразу же уехали, отмечают журналисты.

Денис Вороненков был убит в Киеве около полудня 23 марта недалеко от входа в отель "Премьер-палас". Когда бывший парламентарий Госдумы РФ выходил из гостиницы в сопровождении охраны, к нему подошел мужчина и несколько раз выстрелил из пистолета. Момент убийства был заснят одной из камер наружного видеонаблюдения. Охранник Вороненкова ранил убийцу в перестрелке, тот скончался в больнице, не приходя в сознание.

Киллером оказался Павел Паршов. Внештатный советник главы МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что Киев посмертно проверяет Паршова на причастность к "захвату Крыма" в 2014 году.

Украинская сторона считает, что киллер был завербован российскими спецслужбами, прошел подготовку в России и пришел на Украину пешком из Белоруссии в феврале 2015 года. Затем он внедрился в ряды Нацгвардии Украины и прослужил там 14 месяцев, после чего покинул службу. Во время убийства Вороненкова у киллера было при себе "удостоверение бойца участника АТО", отметил депутат.

Пресс-секретарь командующего Нацгвардией Вадим Голуб подтвердил, что у убийцы Вороненкова при себе было найдено удостоверение участника боевых действий, выданное в 2016 году. На службу в Национальную гвардию Украины Паршов поступил в 2015 году, а в 2016-м был уволен из рядов НГУ за невыполнение условий контракта, отметил представитель ведомства.

Сейчас украинские правоохранительные органы разыскивают предполагаемого сообщника убийцы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. МВД Украины объявило в розыск Ярослава Левенца, служившего в добровольческом батальоне "Донбасс" вместе с Павлом Паршовым.

Украинские следователи полагают, что Паршов и Левенец прибыли в Киев 21 марта и сняли квартиру на три дня, рассказал "Коммерсанту" знакомый с ходом расследования источник. Затем Левенец договорился с хозяином квартиры, что они останутся в ней до 25 марта. Следствие располагает съемками видеокамер в подъезде дома, где жил убийца Вороненкова и его предполагаемый сообщник. В гости к двум бывшим бойцам "Донбасса" приходил еще один человек, идентифицировать которого пока не удается.

В день убийства Вороненкова, 23 марта, Левенец должен был явиться в прокуратуру для дачи показаний. Еще при президенте Викторе Януковиче он проходил по двум уголовным делам, полтора года провел в СИЗО. Его освобождения требовал Комитет защиты политзаключенных. После бегства Януковича с Украины Левенца отпустили под подписку о невыезде. Тот практически сразу отправился в зону АТО на восток Украины, где несколько месяцев прослужил в 5-м батальоне "Правого сектора", затем перешел на службу в добровольческий батальон "Донбасс".

В Желтых Водах, где Левенец жил, он был одним из основателей движения "Оборона великой Украины", которое называет себя гражданской патриотической организацией. В связи с этим у подозреваемого была еще одна цель визита в Киев. Левенец 22 и 23 марта встречался в украинской столице с бывшим бойцом батальона "Азов", также уроженцем Желтых Вод, автором книги "Широкинская операция" Марком Мельником. С ним они обсуждали присоединение "Обороны великой Украины" к "Национальному манифесту", который 16 марта подписали лидеры "Азова", "Правого сектора" и партии "Свобода" Андрей Билецкий, Андрей Тарасенко и Олег Тягнибок.

Как рассказал "Коммерсанту" сам Мельник, они подробно обсуждали с Левенцом объединение украинских националистов 22 марта. На следующий день, в 15:40 (спустя четыре часа после убийства Вороненкова), они пересеклись на несколько минут в метро и договорились продолжить разговор вечером. После этой встречи Левенец направился в прокуратуру, где должен был оказаться около 17:00. Вечером того же дня он не вышел с на связь с Мельником, и с тех пор неизвестно, где разыскиваемый находится. При этом Мельник не был знаком с убийцей экс-депутата, служившим в "Донбассе" Паршовым.

Супруга пропавшего Анна рассказала пресс-секретарю "Правого сектора" Артему Скоропадскому, что муж звонил ей 23 марта около 11:00, то есть за полчаса до убийства Вороненкова. Во время разговора он поинтересовался здоровьем их двоих детей и пообещал скоро быть дома. Больше с мужем они не созванивались, сообщила жена разыскиваемого "Коммерсанту".

Внештатный советник главы МВД Украины Антон Геращенко убежден, что Левенец является агентом российских спецслужб. Однако соратники Левенца в его связь с российскими спецслужбами не верят.

Навести украинские правоохранительные органы на след заказчика убийства Вороненкова может встреча, которая была назначена у политика на утро 23 марта. До того как отправиться в "Премьер-Палас" к экс-депутату Госдумы РФ Илье Пономареву, Вороненков должен был встретиться с кем-то еще. В последний момент встреча была отменена, но за прибывшим на место бывшим депутатом начал следить киллер.

Знакомый с ходом расследования собеседник "Коммерсанта" утверждает, что с этим же человеком Вороненков встречался до этого в Киеве 20 марта. "Это человек из России, который обещал передать ему некую важную информацию. Но кто это, он не сказал даже Марии Максаковой (вдова Вороненкова), уходя из дома", — рассказал изданию Пономарев.

Геращенко уверен, что вскоре имя человека, с которым должен был встретиться Вороненков, будет названо. "Все контакты Вороненкова были у него в телефоне. Телефон был изъят сразу после убийства и сейчас изучается", — сказал депутат Верховной Рады.