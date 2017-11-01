Соавторами документами выступили 34 страны. По словам Николаенко, голосование по проекту резолюции запланировано на середину ноября. Цель документа — "консолидировать поддержку Украины в вопросе деоккупации украинского полуострова", а также обеспечить доступ в Крым для международных организаций.

"В частности, в ней содержится требование к России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН относительно отмены запрета Меджлиса крымскотатарского народа, а также подчеркивается необходимость обеспечения обучения на украинском и крымскотатарском языках", — подчеркнул Николаенко.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин назвал новую резолюцию по Крыму "жестким проектом", осуждающим действия России "в отношении допуска международных организаций и гуманитарных организаций в оккупированный Крым".

Предыдущую резолюцию о правах человека в Крыму ООН приняла в конце 2016 года. "За" принятие документа проголосовали 73 страны, 26 государств, в том числе Россия, выступили против. Для принятия документа, согласно регламенту, необходимо одобрение большинства стран-участниц ООН.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором присоединение поддержали большинство жителей полуострова. Украина считает Крым "временно оккупированной территорией" и не признает итоги референдума, как и большинство стран мира.

В сентябре этого года ООН в своем докладе обвинила Россию в нарушении прав человека в Крыму после его вхождения в состав РФ. ООН отмечает, что ситуация с правами человека в Крыму после 2014 года "значительно ухудшилась". В качестве примеров задержаний, которые ООН посчитал незаконными, называется задержание украинского режиссера Олега Сенцова, а также его последующий арест и тюремное заключение. В докладе упоминается Меджлис крымскотатарского народа, который запрещен в России.

Как сообщалось, в ФСБ РФ заказали строительство стены на границе Крыма и Украины. На обустройство заграждения выделено более 212 млн рублей (около 3,11 млн евро). Ожидается, что работы завершатся весной 2018 года. Забор будет установлен в Красноперекопском районе Крыма, который граничит с Украиной. Протяженность заграждения составит 49,5 километра, высота забора над землей составит 2,1 метра.