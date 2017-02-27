Вместо этого теперь депутат предложил ввести на полуострове "двойной суверенитет или международную администрацию на переходный период". "Это позволит восстановить в Крыму суверенитет Украины, а не потерять его окончательно. Полуостров не может быть передан в аренду. Полуостров — это территория Украины", — отметил депутат.

Ранее украинские следственные органы возбудили в отношении Артеменко дело о госизмене из-за разработанного им плана урегулирования конфликта в Донбассе предположительно предусматривавшего передачу Крыма в долгосрочную аренду России.

По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, депутат, находясь за пределами Украины, "по предварительному сговору с руководством государственной власти Российской Федерации совершил государственную измену".

По его мнению, Артеменко помог России вести подрывную деятельность против Украины, призвав передать в аренду территорию Крыма, "которая в соответствии с конституцией и законами Украины является неотъемлемой частью государства".

Артеменко подтвердил, что ездил в Россию, но не сообщил зачем. Он отметил, что его поездки были согласованы со Службой безопасности Украины. Та, впрочем, отрицает, что согласовывала ему какие-либо поездки.

Кроме того, Артеменко признал, что проводил переговоры с представителями США в январе 2017 года. Он сообщил, что планирует и в дальнейшем ездить в Нью-Йорк со своими инициативами.

О плане урегулирования украинского конфликта, предложенном Артеменко администрации нового президента США Дональда Трампа, ранее сообщила газета New York Times. Она также изложила содержание этого плана.

По данным издания, Артеменко предлагал провести общеукраинский референдум и вынести на него вопрос о передаче Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет. Также он утверждал, что у него есть доказательства причастности президента Украины Петра Порошенко к коррупции.