Кроме того, в специальном заявлении организации говорится, что целью миссии также является пресечение деятельности нелегальных перевозчиков людей, а также уничтожение их лодок, которые будут обнаружены пустыми. "Мы поможем всем, кто будет подавать сигнал SOS, но все спасенные будут отправлены обратно в Африку", — говорится в документе.

В Средиземноморье возникла смычка исламистов, контрабандистов и мафиози

С критикой этого начинания выступили правозащитники. Ведущий адвокат группы Hope Not Hate Джо Малхолл заявил, что миссия будет мешать спасательным усилиям и подвергать жизнь беженцев риску. Юрист отметил, что действия ультраправых активистов также дают повод для серьезной озабоченности. По его словам, "они возбудили все международное крайне правое движение" и привлекли финансирование от сторонников со всего мира.

B мае этого года баркас, принадлежащий Defend Europe, безуспешно пытался заблокировать судно организации "Врачи без границ". После этого инцидента ультраправые собрали 100 тысяч евро на покупку большего по размерам корабля, чтобы эффективнее препятствовать гуманитарным организациям в спасении беженцев. По данным The Independent, группировка Defend Europe имеет широкие связи с антиисламскими и антиимигрантскими организациями в Европе.

С начала этого года в Италию по Средиземному морю прибыло около 85 тысяч нелегальных мигрантов, около двух тысяч беженцев утонули.