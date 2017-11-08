"NASA и вся нация потеряли одного из наших первых пионеров космоса. Мы шлем свои соболезнования семье Ричарда Гордона", — сказал исполняющий обязанности директора NASA Роберт Лайтфут.

Гордон был пилотом командного модуля во время миссии "Аполлон-12" — второй посадочной миссии на Луну. В ходе ее осуществления астронавт оставался на орбите Луны. Гордон, капитан ВМС США, стал астронавтом в 1963 году. В ходе двух космических миссий он провел в космосе 316 часов, во время первого полета в 1966 году дважды выходил в открытый космос.

После ухода из NASA астронавт работал вице-президентом футбольного клуба и занимал руководящие позиции в нескольких газовых и нефтяных компаниях.