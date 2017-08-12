Служба госбезопасности пользовалась мрачной славой при экс-президенте Чаушеску (на фото), который с ее помощью держал в страхе всю страну. Пронизывавшая все слои румынского общества тайная полиция, по мнению историков, обладала огромной властью — без ее разрешения нельзя было получить повышение по службе или выехать за границу. Ведомство вело тотальную слежку за населением и ввело практику почти всеобщего доносительства, передает ТАСС.
Умер бывший глава тайной полиции Чаушеску
Foto: Arhivele Naționale ale României
Экс-глава румынской службы госбезопасности Секуритате Тудор Постелнику скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщил телеканал "Диджи-24" со ссылкой на супругу покойного. Постелнику несколько недель находился госпитале Бухареста из-за заболевания дыхательных путей.
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