В Италии скончался создатель шоколадных яиц "Киндер-сюрприз" Уильям Салице. Ему было 83 года. Как сообщает The Local, Салице умер в больнице города Падуи, где лечился после инсульта.

Салице в 27 лет он начал карьеру в компании Ferrero — крупном производителе шоколада, конфет и кондитерских изделий. Со временем мужчина стал правой рукой владельца компании, промышленника Микеле Ферреро, который известен как изобретатель шоколадной пасты Nutella.

В начале семидесятых Салице поручили найти решение проблемы, вызванной сезонностью спроса на пасхальные яйца из шоколада, которые выпускала Ferrero. Их раскупали перед Пасхой, а остаток года оборудование простаивало.

Салице предложил прятать внутри шоколадной "скорлупы" пластиковый контейнер с деталями игрушек для самостоятельной сборки. Идея оказалась удачной. В течение сорока лет Ferrero продала миллиарды "Киндер-сюрпризов".

Изобретатель ушел на пенсию в 2007 году, получив премию в 400 тысяч евро.