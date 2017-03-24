В России в возрасте 94 лет скончался Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель, генерал-лейтенант авиации Степан Микоян, внесший значительный вклад в развитие советской авиации, сообщается на сайте корпорации "МиГ".

Степан Микоян родился 12 июля 1922 года в Тбилиси в семье будущего председателя президиума Верховного Совета СССР Анастаса Микояна. В 1941 году окончил Качинскую военную авиационную школу летчиков, а в декабре этого же года ушел на фронт и в годы Великой Отечественной войны в качестве летчика-истребителя воевал в составе 11-го, 32-го гвардейского и 12-го гвардейского истребительных авиационных полков.

В 1951 году Микоян окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е. Жуковского и начал работать в ГК НИИ ВВС. В течение 23 лет он испытывал боевые самолеты марки "МиГ". В 1975 году удостоен звания Героя Советского Союза за проведение испытаний самолета МиГ-25. Микоян летал до 1978 года и за все время своей работы освоил 102 типа летательных аппаратов.

Является лауреатом премии правительства Российской Федерации за значительный вклад в развитие ВВС России, награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, четырьмя орденами Красной Звезды, медалями, в том числе "За боевые заслуги".