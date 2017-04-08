"В ночь на 8 апреля на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, инженер и космонавт… Георгий Михайлович Гречко", — говорится в сообщении.
Умер легендарный космонавт Георгий Гречко(13)
Foto: LETA
Космонавт Георгий Гречко скончался в ночь на 8 апреля, сообщается в субботу на сайте журнала "Новости космонавтики".
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