Польские средства массовой информации сообщают, что в своей квартире в Гданьске найден мертвым Пшемыслав Валенса - сын бывшего президента Польши Леха Валенсы.

Агентство ПАП сообщает, что тело 43-летнего Валенсы обнаружил один из членов его семьи.

Как передает радиостанция RMF, судмедэксперты предварительно исключили причастность к смерти мужчины третьих лиц, поскольку на его теле не было обнаружено никаких подозрительных следов.

Агентство Ассошиэйтед пресс напоминает, что у бывшего президента Польши Леха Валенсы и его супруги Дануты восемь детей - четверо сыновей и четыре дочери.

Gazeta Wyborcza пишет, что Пшемыслав был третьим ребенком в семье. В молодости он имел проблемы с алкоголем и не раз задерживался за вождение в нетрезвом виде.