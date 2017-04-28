Американская авиакомпания United Airlines достигла мирового соглашения с врачом Дэвидом Дао, который был силой снят с рейса. Инцидент попал на видео и спровоцировал серьезный репутационный скандал, а также изменения в практику овербукинга - т.е. продажи избыточного количества билетов в расчете, что кто-либо из пассажиров не полетит.

Как передает Reuters, авиакомпания подтвердила информацию о заключении соглашения, однако не раскрыла сумму компенсации.

Ранее в четверг United сообщила, что поднимет компенсации для пассажиров, которые согласятся отложить полет - до 10 тысяч долларов максимум. Также будет снижено число билетов, продаваемых в рамках овербукинга. А для того, чтобы вывести из салона пассажира с билетом, больше не будут пользоваться услугами вооруженной охраны. Другая компания - Southwest Airlines - объявила в четверг о полном отказе от овербукинга.

Нашумевший инцидент произошел вечером воскресенья, 9 апреля, в главном аэропорту Чикаго (штат Иллинойс). Одна из пользовательниц Facebook под именем Одра Бриджес опубликовала видео, на котором запечатлено, как сотрудники службы безопасности силой вытаскивают из кресла мужчину и в буквальном смысле волокут его по полу к выходу.

Когда пассажиры рейса United Airlines из Чикаго в Луисвилл заняли свои места, им объявили, что компании необходимо взять на борт четырех своих сотрудников, поэтому четыре пассажира должны покинуть самолет. Сотрудники авиакомпании предложили добровольцам, готовым отказаться от полета, 400 долларов и комнату в отеле за то, что они полетят следующим рейсом. После того как все отказались, компенсацию подняли до 800 долларов, но пассажиры все равно не хотели покидать свои места.

Тогда сотрудник авиакомпании случайным образом выбрал четырех пассажиров, которые должны были покинуть борт. Один из них, мужчина средних лет, сидевший у прохода, все равно отказался, объяснив это тем, что работает в больнице и на следующий день утром ему надо быть на работе.

К нему подошли несколько сотрудников службы безопасности и после непродолжительной беседы силой заставили покинуть кресло. При этом Дао нанесли травмы.

Тысячи людей в соцсетях выразили сочувствие Дао и осудили действие перевозчика. В первый день торгов после инцидента капитализация холдинга United Continental, в который входит авиакомпания, упала разом на 600 млн долларов.