В Германии в качестве меры предосторожности было приостановлено движение поездов в семи федеральных землях, многочисленные дороги перекрыты из-за поваленных деревьев. В Верхней Баварии полиция временно запретила движение по автобану А8 на участке длиной около восьми километров из-за угрозы падения деревьев. Всего пострадали не менее пяти человек, наиболее разрушительным "Герварт" стал на севере и востоке страны.

В Берлине объявлено чрезвычайное положение, пожарная служба предупредила об опасности обрушения конструкций и деревьев. В порту Гамбурга штормовой прилив воды привел к затоплению улиц, подземных гаражей, уровень Эльбы в городском районе Санкт-Паули на три метра превысил среднестатистический показатель при разливе реки.

Из-за сильного ветра во Франкфурте самолет компании Lufthansa, летевший из Хьюстона, был вынужден совершить незапланированную посадку в Штутгарте.

В аэропорту немецкого Бремена сильным ветром сдуло с посадочной полосы российский частный легкомоторный самолет. Самолет отнесло на 15 метров. Пассажиров на борту не было, три члена экипажа не пострадали. Аэропорт Бремена был закрыт из-за разбушевавшейся стихии.

Как сообщалось, в Чехии поваленные ветром деревья убили мужчину и женщину. Кроме того, в Чехии были отменены десятки поездов, на севере страны уровень воды в реках поднялся до крайне опасной отметки.

Польский водитель попал в смертельную аварию, столкнувшись с упавшим на дорогу бревном, еще один человек также погиб из-за рухнувшего дерева. Сотни тысяч квартир и домов в Польше и Чехии остались без электричества.

В Латвии с вечера 29 октября на западном побережье Курземе бушует шторм: порывы западного, северо-западного ветра достигают 20-22 метров в секунду, в Лиепае — до 27 м/с. Средняя скорость ветра на западном побережье Курземе утром 30 октября составила 15 метров в секунду. В других прибрежных районах сила ветра составляет 12-18 метров в секунду.

С утра 30 октября в Латвии было облачно, в западных районах местами с прояснениями, почти повсеместно дождь, в ряде краев переходящий в мокрый снег и град. Температура воздуха +1..+4 градуса, на Курземском взморье — до +5 градусов.

В Риге с утра 30 октября дождливо, дует сильный северный ветер с порывами до 14-17 метров секунду, температура воздуха +4 градуса.