Бизнесмен Алишер Усманов обратился в суд с иском к оппозиционеру Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Люблинского суда Москвы Людмила Морозова.

"В суд поступило исковое заявление от Усманова Алишера Бурхановича к Навальному Алексею Анатольевичу и некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией",- сказала Морозова.

"Речь идет об иске о защите чести и достоинства",- уточнила она.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Навального опубликовал расследование, в котором, в частности, утверждалось, что глава USM Holdings Усманов якобы передал особняк с земельным участком более 4 га в Одинцовском районе Подмосковья в дар фонду "Соцгоспроект", главой наблюдательного совета которого является однокурсник нынешнего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Илья Елисеев.

Усманов в интервью газете "Ведомости" сообщил, что сделка с участком представляла собой обмен недвижимостью. В ответ на это Навальный на своем сайте назвал эти утверждения не соответствующими действительности.

В пресс-службе главы USM Holdings заявили, что высказывания Навального о злоупотреблениях при осуществлении сделок с недвижимостью в Подмосковье не соответствуют действительности и должны быть доказаны им в суде.

"Несмотря на данные Алишером Усмановым пояснения в интервью газете "Ведомости", а также опубликованную в том же номере газеты информацию, Навальный продолжает повторять уже сказанные ранее глупости", — сказали "Интерфаксу" в среду в пресс-службе.

"В действительности указанный (в расследовании ФБК) участок 12 гектаров находился в собственности у "Группы Ист Инвест", с которой у "Соцгоспроекта" было соглашение о совместном освоении участка в Успенском", — отметили в пресс-службе.

Ее представитель подчеркнул, что, по соглашению, на участке планировалось возвести коттеджный поселок на продажу. "По условиям соглашения, "Группа Ист Инвест" должна была предоставить участок, а фонд "Соцгоспроект" — финансирование. Отсюда наличие в той сделке нескольких этапов и несколько сторон", — пояснили собеседник агентства.

"Если господин Навальный располагает другими "открытиями", у него будет отличная возможность представить их в суде", — заявили в пресс-службе.