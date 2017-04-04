Следственный комитет России подтвердил личность совершившего теракт в Петербурге - им оказался 22-летней уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, сообщает ТАСС.

"Следствием установлена личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге. Им оказался Акбаржон Джалилов 01.04.1995 года рождения", — говорится в сообщении СК. Джалилов работал в автомастерской Санкт-Петербурга, а российское гражданство получил в 2011 году в Генконсульстве России в Киргизии.

Экспертами-криминалистами обнаружены генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро "Площадь Восстания", в которой находилось взрывное устройство. Личность Джалилова также подтверждают материалы с камер наблюдения.

Имя Джалилова уже называлось в связи с совершением теракта ранее. Между тем, Андрей Никитин, которого некоторые российские СМИ назвали предполагаемым террористом, во вторник не смог вылететь из Петербурга в Москву, поскольку другие пассажиры отказались лететь с ним в одном самолете.

После беседы с полицейскими Никитин уехал из Петербурга в Москву. Как позднее сообщил Islamnews, во «Внуково» перепуганные пассажиры не пустили его на борт. Урегулировать ситуацию не получилось даже у сотрудников службы безопасности аэропорта.

РЕН-ТВ опубликовал фотографию мужчины в черной одежде, якобы являющегося подозреваемым в совершении теракта. Мужчина оказался Андрем Никитиным. Увидев свое фото в прессе, он сам пришел в полицию. Никитин принял ислам и сменил имя на Ильяс. По данным Islamnews, он окончил Рязанское военное училище, служил в Чечне, а в настоящее время работает дальнобойщиком.