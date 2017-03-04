В 2017 году расходы Китая на оборону будут увеличены на 7%. Таким образом, военный бюджет страны впервые превысит триллион юаней (составив 1,02 трлн юаней), сообщает Reuters. В прошлом году оборонные расходы КНР равнялись 954,25 млрд юаней (138,4 млн долларов).

О росте военного бюджета Китая на 7% в текущем году сообщила на пресс-конференции официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Фу Ин, передает ТАСС. "Каждый год наше правительство определяет расходы на оборону. В 2017 году наш бюджет увеличится примерно на 7%, доля расходов составит 1,3% от ВВП страны", — заявила она, отметив, что военные расходы США достигли больших размеров.

Это самый низкий показатель роста военного бюджета КНР с 2010 года, отмечает Reuters. В прошлом году, с учетом замедления экономики Китая, был зафиксирован самый низкий рост военных расходов за шесть лет — на 7,6%. Впервые с 2010 года это число оказалось однозначным, после почти двух десятилетий непрерывного роста, выражавшегося в двузначных показателях.

В то же время Reuters отмечает, ссылаясь на данные дипломатов, что официальные показатели не отражают реальные расходы Китая на оборону, которые в действительности занижаются.

По данным РБК, в 2015 году рост военного бюджета был запланирован на уровне 10%, в 2014 году он увеличился на 12,2%. Рост расходов на оборону в 2013 году составил 10,7%, в 2012-м они увеличились на 11,2%, а в 2011 году — на 12,7%.

Фу Ин пояснила, что во время ее пребывания на конференции по безопасности в Мюнхене ее участникам было рекомендовано увеличить размер расходов на оборону до 2% (от ВВП страны). "По этой причине мы продолжаем увеличение военных расходов", — добавила официальный представитель ВСНП.

Заявление было сделано накануне открытия 5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший орган государственной власти Китая) 12-го созыва. Фактическое число расходов КНР на оборону будет объявлено именно во время сессии ВСНП, отмечает Reuters.

Пекин готов к трудностям в отношениях с Вашингтоном

Вместе с тем Фу Ин прокомментировала ситуацию в отношениях между Пекином и администрацией президента США Дональда Трампа. "Сейчас во внешней политике Соединенных Штатов происходят преобразования. Мы заинтересованы в том, чтобы эти изменения были положительными, однако, если возникнут трудности, мы готовы на них ответить", — заявила официальный представитель ВСНП.

Вместе с тем Фу Ин упрекнула американскую общественность в смутном представлении о Китае и о том, что с ним связано. "Я слежу за развитием китайско-американских отношений. Думаю, общественность США в целом не так уж хорошо разбирается в Китае. Ведь это так?", — отметила она.

По ее словам, на минувших президентских выборах в США каждый кандидат на должность главы государства упоминал китайскую проблематику. "То, что я услышала, были либо застарелые истории о КНР, либо нечто, не соответствующее реальности", — подчеркнула официальный представитель.

Фу Ин выразила сожаление по поводу того, что американское общество, несмотря на развитость средств телекоммуникаций в США, "противоестественным образом" умудряется столь неэффективно воспринимать информацию о Китае. Она выразила надежду, что на предстоящих правительственных сессиях международные СМИ донесут до всего мира новую правдивую информацию о КНР.