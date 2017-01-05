В аэропорту города Дакка, столицы Бангладеш, задержали контрабандиста, пытавшегося провезти в заднем проходе 12 золотых слитков общим весом чуть более килограмма.

По словам таможенников, каждый из слитков весил около 100 граммов. Таким образом, общий вес изъятого золота составил 1,2 килограмма. Обнаружить золото удалось при помощи рентгена. Подозреваемый задержан. Сообщается, что он прилетел в Дакку из Малайзии.

Это уже не первое задержание в аэропорту Дакки людей, пытающихся провезти золотые слитки таким способом. В прошлом году таких случаев было два, 13 мая и 17 октября. В первом случае (13 мая) задержанный пытался провезти около 600 граммов золота, а у мужчины, задержанного 17 октября, изъяли восемь слитков общим весом около 800 граммов.

В аэропорту Дакки регулярно задерживают и контрабандистов, пытающихся провезти золото и другими способами, и такие партии обычно значительно крупнее.

В декабре прошлого года таможенники задержали в аэропорту двух контрабандистов. Один из них пытался тайно перевезти через границу 24 золотых слитка, вес которых оценили почти в 2,8 кг, а другой — 30 слитков общим весом в 3,4 кг.

Одна из крупнейших за последние годы партий золота была изъята в марте 2015 года. Тогда у дипломата из КНДР, прилетевшего из Сингапура, нашли 27 килограммов золота.

Считается, что значительная часть золота, которое регулярно изымают у прибывающих таможенники в Бангладеш, направляется в Индию.

Индия входит в число крупнейших импортеров золота. По данным полиции, за нелегальную доставку золота в эту страну курьерам предлагают в среднем около 300 долларов.