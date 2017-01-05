По словам таможенников, каждый из слитков весил около 100 граммов. Таким образом, общий вес изъятого золота составил 1,2 килограмма. Обнаружить золото удалось при помощи рентгена. Подозреваемый задержан. Сообщается, что он прилетел в Дакку из Малайзии.
Это уже не первое задержание в аэропорту Дакки людей, пытающихся провезти золотые слитки таким способом. В прошлом году таких случаев было два, 13 мая и 17 октября. В первом случае (13 мая) задержанный пытался провезти около 600 граммов золота, а у мужчины, задержанного 17 октября, изъяли восемь слитков общим весом около 800 граммов.
В аэропорту Дакки регулярно задерживают и контрабандистов, пытающихся провезти золото и другими способами, и такие партии обычно значительно крупнее.
В декабре прошлого года таможенники задержали в аэропорту двух контрабандистов. Один из них пытался тайно перевезти через границу 24 золотых слитка, вес которых оценили почти в 2,8 кг, а другой — 30 слитков общим весом в 3,4 кг.
Одна из крупнейших за последние годы партий золота была изъята в марте 2015 года. Тогда у дипломата из КНДР, прилетевшего из Сингапура, нашли 27 килограммов золота.
Считается, что значительная часть золота, которое регулярно изымают у прибывающих таможенники в Бангладеш, направляется в Индию.
Индия входит в число крупнейших импортеров золота. По данным полиции, за нелегальную доставку золота в эту страну курьерам предлагают в среднем около 300 долларов.