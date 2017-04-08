На территории аэропорта "Борисполь" состоялись командно-тактические учения по обеспечению безопасности во время проведения песенного конкурса "Евровидение", об этом сообщается на сайте госслужбы Украины по ЧС.

"8 апреля в международном аэропорту "Борисполь" под председательством первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового состоялись командно-тактические учения по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка во время международного песенного конкурса "Евровидение", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, участие в мероприятии приняли первый заместитель председателя госслужбы по ЧС Олег Мельчуцкий, командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров, глава Национальной полиции Сергей Князев, а также руководство Госпогранслужбы и подразделений Нацполиции и миграционной службы.

В ходе учений спасатели ликвидировали условный пожар на территории одного из терминалов аэропорта во время прибытия и отбытия официальных делегаций и посетителей песенного конкурса.

Правоохранители в свою очередь согласовали действия по обеспечению общественного порядка на территории аэропорта и вопросы сопровождения колонн транспортных средств при перевозке официальных делегаций. Кроме того, были отработаны действия представителей полиции во время блокировки толпой официальных делегаций.