ЧП произошло в южном терминале. Злоумышленник был застрелен.

Люди из аэропорта эвакуированы. Некоторые прибывающие самолеты совершают посадку, но на дальние полосы.

Прибывшие на место происшествия саперы выясняют, не было ли у злоумышленника взрывчатки. Ожидается прибытие на место операции министра внутренних дел Франции Бруно Ла Ру. На место выехал полицейский спецназ.

Очевидцы сообщили, что в аэропорту слышна стрельба. Национальная полиция на своей страничке в Twiiter опубликовала призыв избегать территории аэропорта.

Орли — аэропорт на юге Парижа. Используется преимущественно для внутренних рейсов.