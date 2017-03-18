ЧП произошло в южном терминале. Злоумышленник был застрелен.
Люди из аэропорта эвакуированы. Некоторые прибывающие самолеты совершают посадку, но на дальние полосы.
Прибывшие на место происшествия саперы выясняют, не было ли у злоумышленника взрывчатки. Ожидается прибытие на место операции министра внутренних дел Франции Бруно Ла Ру. На место выехал полицейский спецназ.
Очевидцы сообщили, что в аэропорту слышна стрельба. Национальная полиция на своей страничке в Twiiter опубликовала призыв избегать территории аэропорта.
Орли — аэропорт на юге Парижа. Используется преимущественно для внутренних рейсов.
#orly évacuation d'urgence. pic.twitter.com/DN6ISxF0qG— prestiget75 (@prestiget75) 18 March 2017