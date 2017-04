Региональные власти Афганистана скорректировали данные о количестве убитых боевиков в результате удара американской бомбы GBU-43/B, известной также как "мать всех бомб". Представитель властей провинции Нангархар заявил в субботу, 15 апреля, что число убитых террористов группировки "Исламское государство" возросло до 94 человек. Днем ранее министерство обороны Афганистана говорило о 36 убитых, а 15 апреля не стало называть конкретных цифр, но допустило, что эти данные могут измениться в большую сторону.

По оценкам американских властей, в Афганистане действуют около 600-800 бойцов ИГ, причем преимущественно в провинции Нангархар на границе с Пакистаном. В стране находятся более восьми тысяч военных США, которые занимаются повышением боевой подготовки афганских сил безопасности и участвуют в антитеррористических операциях.

США применили свою крупнейшую неядерную бомбу, известную как "мать всех бомб", утром 13 апреля. Она была сброшена на подземный комплекс ИГ в провинции Нангархар. Бомба GBU-43/B весит около девяти тонн, а ее мощность составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте. Она была разработана и принята на вооружение американской армии в 2003 году.

Согласно данным сайта Deagel, посвященного военной тематике, одна такая бомба обходится бюджету США в 16 млн долларов, а в общей сложности на ее разработку уже потрачено более 300 млн долларов. Всего на вооружении США около 20 единиц GBU-43/B.

