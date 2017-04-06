Греческие полицейские обезвредили преступную группировку, причастную к разбойному нападению. Среди подозреваемых оказались выходцы с постсоветского пространства, в том числе гражданин России. Но одному подозреваемому удалось скрыться при курьезных обстоятельствах — грабитель 14 часов прятался в шкафу, пережидая следственные действия.

В рамках расследования арестованы 40-летний русский по имени Игорь и 35-летний армянин. Их 41-летний сообщник, являющийся уроженцем Молдавии, погиб при задержании. Мужчина свалился с седьмого этажа и разбился насмерть, пишет Kathimerini.

Преступление было совершено в Афинах утром 3 апреля. Преступники проникли в квартиру на восьмом этаже, после чего связали 64-летнюю хозяйку и домработницу. В помещении была установлена видеокамера, которая в реальном времени выводила изображение на монитор сына хозяйки, проживающего этажом выше. Увидев грабителей, мужчина вызвал полицию.

Около 20 полицейских окружили здание и отрезали преступникам путь к отступлению. Тогда грабители попытались ускользнуть, перелезая с балкона на балкон. Злоумышленников задержали, сообщает РИА "Новости". По предварительным данным, грабителей было четверо. Одному из них удалось скрыться.

В ходе операции с места происшествия были изъяты сумка с пистолетом и револьвером, пневматическим пистолетом и копией пистолета, а также ювелирные изделия и ценности, похищенные из квартиры пожилой женщины.

Один из грабителей укрылся от полицейских в шкафу. Стоит отметить, что ранее стражи порядка и криминалисты тщательно осмотрели место преступления и сняли отпечатки пальцев с дверок шкафа, но заглянуть внутрь никто из них не догадался.

Грабитель просидел в шкафу 14 часов, пока его не обнаружил сын ограбленной женщины. Проходя мимо шкафа, мужчина почувствовал неприятный запах: грабитель справлял в шкафу нужду. Когда родственник потерпевшей открыл шкаф, грабитель в маске и с оружием выскочил и убежал. На место происшествия вновь вызвали полицейских, спецназ и кинологов с собаками-ищейками. Но взять след и найти злоумышленника не удалось.

Полиция считает задержанного "русского Игоря" причастным к 36 вооруженным ограблениям государственных учреждений, краже денежных средств, ограблениям банков. Арестованный армянин ранее задерживался за кражу. А погибший молдаванин арестовывался за соучастие в убийстве во время вооруженного ограбления ювелирного магазина в Пирее. Личность скрывшегося участника банды не установлена.

В связи с тем, что к ограблению оказались причастны амнистированные грабители и убийцы, министр юстиции Ставрос Контонис намерен добиться изменения закона, и амнистия не будет касаться насильников и убийц.