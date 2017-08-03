Согласно опубликованной информации, в 2016 году было зафиксировано 3744 случая гибели людей, находившихся под воздействием наркотиков, что на 70 больше, чем годом ранее.
Большая часть смертей наступила из-за случайной передозировки, а также в результате самоубийств, психических и поведенческих расстройств, вызванных действием наркотиков.
Более половины погибших употребляли героин или морфин, другие расстались с жизнью после приема антидепрессантов, кокаина и амфетаминов. ONS также предупредило о резком увеличении числа людей, умирающих после приема новых психоактивных веществ, а также синтетических наркотиков.
20 августа 2016 года Служба пограничного контроля Великобритании перехватила судно с партией кокаина весом более одной тонны. Рыболовецкий траулер "Бьянка" был задержан в городе Фалмут на южном побережье графства Корнуолл. На борту были обнаружены 50 упаковок с наркотиками, предположительно, кокаином. Стоимость партии оценивается в 80 миллионов фунтов стерлингов