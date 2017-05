Раньше этот дом принадлежал зажиточной семье, которая приобрела Маренго после окончательного разгрома армии императора при Ватерлоо в июне 1815 года. Сам Наполеон был сослан на затерянный на просторах Атлантического океана остров Святой Елены, а его скакун в качестве трофея был переправлен через Ла-Манш. Владельцем животного, принявшего участие в сражениях при Аустерлице (1805), Йене (1806) и Ваграме (1809) и участвовавшего в русском походе Наполеона, стал английский офицер Уильям Ангерстейн.

Жеребец продолжал жить на английской ферме до того момента, пока не пал в 1831 году в 38 лет.

Сейчас скелет лошади выставлен в Национальном музее армии в лондонском районе Челси, однако у передних ног не хватает копыт. Дело в том, что после смерти животного Ангерстейн сделал из них две коробочки для нюхательного табака. Украшенные серебром необычные табакерки пускали вокруг стола после званых ужинов, и все желающие могли взять щепотку табака из копыта лошади императора, который к тому моменту скончался в изгнании.

Позже одна из них с памятной гравировкой была презентована бригаде гвардейцев Сент-Джеймского дворца в Лондоне. Другая же осталась в семье Ангерстейна, которая решила не расставаться с раритетным артефактом, и долгие годы считалась утерянной. После того, как копыто было обнаружено, оно было передано новым владельцем в дар лондонскому Музею дворцовой кавалерии, где и выставляется до сих пор. Как пишет газета, подлинность копыта установили при помощи анализа ДНК.

