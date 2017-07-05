Россия, Турция и Иран не смогли согласовать документ, направленный на выполнение меморандума о зонах деэскалации в Сирии. Достичь договоренности не удалось из-за позиции Анкары.

Стороны не смогли достичь единодушия по таким вопросам, как определение границ четырех зон деэскалации и меры обеспечения безопасности на территории этих зон, пояснил в среду, 5 июля, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Глава сирийской правительственной делегации Башар аль-Джаафари тоже сообщил о неудачном исходе переговоров в Астане. Он объяснил это позицией, которую заняла Турция.

"Турецкая делегация выступила против принятия какого-либо документа, связанного с имплементацией меморандума о зонах деэскалации", — сказал сирийский дипломат. По его словам, турецкая делегация на "Астане-5" была настроена негативно и результатом этого негативного настроя стал "скромный результат" переговоров.

Накануне Александр Лаврентьев сообщил, что границы второй и третьей зон деэскалации в Сирии практически определены.