Более строгие меры по проверке пассажиров и багажа, введенные в австралийских аэропортах, после того как полиция предотвратила предполагаемый "инспирированный исламистами" теракт с использованием бомбы, сохранятся на неопределенный срок. Об этом сообщил министр иммиграции и охраны границ Австралии Питер Даттон.

Усиленные меры безопасности были введены после того, как на минувших выходных в ходе рейдов в нескольких пригородах Сиднея полиция арестовала четырех человек, сообщает Reuters. Мужчины находятся под стражей без предъявления обвинений в причастности к определенным террористическим силам. Кроме того, австралийская федеральная полиция не подтвердила сообщения СМИ о том, что предполагаемые террористы собирались взорвать бомбу или выпустить ядовитый газ внутри самолета.

По словам Даттона, предполагаемая подготовка теракта может привести к более долгосрочному усилению мер безопасности в аэропортах. "Меры безопасности в аэропортах будут действовать до тех пор, пока мы считаем, что они необходимы, так что это может продолжаться еще какое-то время", — предупредил министр иммиграции. "Возможно, нам нужно проверить параметры безопасности в наших аэропортах, в частности в наших внутренних аэропортах, в течение продолжительного бессрочного периода", — добавил глава ведомства. Как отмечает Reuters, пассажиры домашних рейсов подвергаются гораздо менее тщательному осмотру, нежели те, кто летит за границу.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл также сообщил, что введенные в минувшие выходные в связи с угрозой теракта усиленные меры контроля в аэропортах сохранятся на неопределенный срок. "Они (дополнительные проверки) будут продолжаться столь долго, сколько потребуется", — сказал глава правительства в понедельник (цитата по ТАСС). Также премьер поблагодарил пассажиров за терпение, проявляемое в аэропортах, где в результате беспрецедентных мер безопасности образовались очень большие очереди к пунктам пограничного и таможенного контроля.

В беседе с журналистами глава правительства отказался подтвердить сообщения СМИ, согласно которым австралийские спецслужбы находились в полном неведении относительно готовящегося теракта и якобы получили информацию о нем "от одной из спецслужб другой страны". "Я не намерен вдаваться в детали, поскольку по понятным причинам важно проявлять осторожность в высказываниях о разведывательных источниках. Вместе с тем я уже неоднократно говорил о том, что сбор разведданных — это сотрудничество, и мы взаимодействуем с национальными агентствами, с обществом, с международными агентствами. У нас прекрасные разведслужбы, но любая страна нуждается во взаимодействии с другим странами — это, кстати, является одной из ключевых тем повестки G20", — сказал австралийский премьер.

Ранее Тернбулл сообщил, что полиция и спецслужбы провели в минувшую субботу крупную совместную операцию по предотвращению террористического заговора, целью которого, вероятно, было уничтожение самолета. "Операция продолжается, к настоящему времени четыре человека (в Сиднее) арестованы, полиция изъяла значительный объем материалов", — уточнил глава кабмина.

В понедельник утром очереди в крупных австралийских аэропортах, включая сиднейский, оказались длиннее, чем в обычные рабочие дни, отмечает Reuters. Очевидец сообщил агентству, что очереди в воздушной гавани Сиднея должны рассеяться к обеду.

В начале июня в Мельбурне боевик взял в заложницы женщину, а затем открыл стрельбу по прибывшим на место полицейским. В результате погиб один человек, три стража порядка получили ранения. Сам террорист был убит ответным огнем. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. Власти Австралии заявили, что расценивают произошедшее как теракт. Террористом оказался 29-летний Якуб Хайре, в прошлом году досрочно освобожденный из тюрьмы, где отбывал уголовное наказание.