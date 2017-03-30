Австралийские спасатели и пожарные нашли посреди дороги в городе Эр, штат Квинсленд, крупную акулу, которую обрушившийся на регион ураган Дебби вынес на проезжую часть. На момент обнаружения опасный хищник был мертв. Представители МЧС призывают граждан быть осторожными, сообщает Brisbane Times.

На опубликованных ниже кадрах запечатлена акула, лежащая в луже на дороге, по которой ездят автомобили. Проезжающие мимо люди осторожно прикасаются к ней. К счастью, хищник никакой опасности не представляет. Тем не менее, спасатели не исключают, что ураган Дебби мог вынести подобных "монстров" в другие, менее заметные места, где морские обитатели могут нанести вред человеку.

"При наводнении вы никогда не знаете, что может скрываться в той или иной глубокой луже. Пожалуйста, внимательно смотрите себе под ноги", — заявил один из представителей спасательной службы.