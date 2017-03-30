На опубликованных ниже кадрах запечатлена акула, лежащая в луже на дороге, по которой ездят автомобили. Проезжающие мимо люди осторожно прикасаются к ней. К счастью, хищник никакой опасности не представляет. Тем не менее, спасатели не исключают, что ураган Дебби мог вынести подобных "монстров" в другие, менее заметные места, где морские обитатели могут нанести вред человеку.

"При наводнении вы никогда не знаете, что может скрываться в той или иной глубокой луже. Пожалуйста, внимательно смотрите себе под ноги", — заявил один из представителей спасательной службы.