Полиция Австрии проводит крупномасштабную операцию по розыску 66-летнего мужчины, вооруженного карабином. Подозреваемый расстрелял своих соседей и скрылся в лесу, сообщает ORF.at.

Австриец устроил бойню в коммуне Штиволль близ Граца (федеральная земля Штирия). В минувшее воскресенье он застрелил из карабина проживавших по соседству 55-летнюю женщину и 64-летнего мужчину, а также тяжело ранил 48-летнюю женщину. Обнародовано имя стрелка — Фридрих Фельцман, опубликована его фотография.

Мужчина объявлен в розыск по всей территории Австрии и Шенгенской зоне Европейского союза. В Штирии повсеместно размещены усиленные наряды полицейских автоматчиков, сообщает ТАСС. В Штиволле закрыты школа и детский сад. Детей рекомендовано не выпускать на улицу. Людей призывают быть бдительными.

Полиция в понедельник обнаружила в лесу автомобиль стрелка, на котором он разъезжал по округе и неоднократно попадал в поле зрения австрийских спецслужб. Как выяснилось, на задних дверях его минивэна Volkswagen уже на протяжении длительного времени размещена большая надпись "Хайль Гитлер". Сам стрелок, по данным прессы, неоднократно высказывал симпатию правым экстремистам и называл себя жертвой австрийской юстиции.