В Бахрейне вооруженные люди атаковали тюрьму, выпустив на волю террористов и убив одного из охранников.

Нападению подверглась тюрьма Джау, расположенная к югу от столицы страны города Манама.

МВД Бахрейна сообщило, что при нападении погиб полицейский Абдул Салам Саиф, а многие узники тюрьмы сбежали. Там уточнили, что бежавших подозревают в преступлениях террористической направленности.

Как отмечает Reuters, в тюрьме Джау содержат тысячи заключенных, в основном шиитов, которых обвиняют в различных преступлениях — от участия в антиправительственных протестах до атак на сотрудников служб безопасности.

Бахрейн — союзник США, в этой стране расположена база Пятого флота США.