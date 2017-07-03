Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на автобане в Баварии, после чего загорелся и полностью выгорел. "Речь идет об очень тяжелом ДТП", — заявил представитель управления полиции в Байройте в понедельник, 3 июля.

Согласно поступающим данным, в результате происшествия 30 человек пострадали. На вопрос, имеются ли погибшие, представитель полиции ответил, что этого нельзя исключить. Агентства сообщают, что 18 человек из числа пассажиров автобуса считаются пропавшими без вести.

По предварительным данным, автобус, направлявшийся с севера Германии в сторону Нюрнберга, наехал на медленно двигавшуюся фуру. В автобусе находилось 46 пассажиров и два водителя.

Автобан номер 9 в Баварии полностью перекрыт. В операции по устранению последствий аварии задействованы пожарные, машины скорой помощи и спасательные вертолеты.