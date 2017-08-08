В Мстиславле Могилевской области Беларуси вынесен приговор семье педофилов, которые в течение длительного времени подвергали сексуальному насилию приемных детей обоего пола. В результате изнасилований девочка забеременела, а впоследствии родила ребенка.

Старшему обвиняемому с инициалами Х. М. назначено наказание в виде 14 лет колонии. А его сын Х. И. приговорен к 19 годам колонии строгого режима, сообщает официальный сайт облсуда.

Как следует из материалов уголовного дела, Х. И. в период с 2011-го по 2016 годы насиловал своего приемного брата Р. и приемную сестру Л. Также Х. М., являясь приемным родителем Л., стал насиловать девочку с сентября 2014 года. Постоянные издевательства продолжались до 11 апреля 2016. Летом того же года девочке исполнилось 14 лет. После этого приемный отец продолжал принуждать ее к половым контактам, сообщает Tut.by.

О преступлениях педофилов стало известно, когда потерпевшая забеременела в возрасте 13 лет. Впоследствии проведенная экспертиза ДНК подтвердила, что родным отцом новорожденного ребенка 14-летней матери является ее приемный отец. Приговор им вынесли 19 мая, с августа он вступил в законную силу.

А в Горецком районе той же Могилевской области разоблачили еще одного отца-педофила, который взял на воспитание детей, в том числе трехлетнюю девочку. Когда потерпевшей исполнилось 7 лет, приемный отец стал ее насиловать. Надругательства длились пять лет.

В итоге педофил стал размещать на созданных в интернете страницах видеоролики и фотографии приемной дочери для того, чтобы отыскать третьего сексуального партнера. После этого педофила задержали и осудили на 20 лет лишения свободы.