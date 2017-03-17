В Беларуси Гомельский областной суд вынес приговор 32-летнему рецидивисту из Наровли, который признан виновным в убийстве пожилого мужчины и его сестры. Со слов осужденного, он зашел к пенсионеру за ножницами, но потерпевший якобы напал на него. Обвиняемому была назначена исключительная мера наказания — смертная казнь — расстрел.

Также с осужденного взыщут в пользу потерпевшей стороны возмещение морального вреда в размере 50 тысяч рублей (свыше 26 тысяч долларов). Вынесенный приговор пока не вступил в законную силу.

Как следует из материалов уголовного дела, 5 марта 2016 года в одном из частных домов в Наровле было обнаружено тело 59-летней женщины. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа нашла еще один труп, принадлежащий ее 61-летнему брату.

По подозрению в совершении с особой жестокостью двойного убийства пенсионеров был задержан ранее неоднократно судимый местный житель, который несколькими днями ранее вышел на свободу.

Первое убийство обвиняемый совершил еще в подростковом возрасте. Отсидев срок, он вышел на свободу, но вскоре снова попал за решетку за кражу, сообщает Tut.by.

В ходе следствия мужчина частично признал вину в убийстве пенсионеров. По его словам, он пришел к ним за ножницами, чтобы постричь отца, но сосед якобы напал на него.

Беларусь остается единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 2016 году в республике были казнены четыре человека.

На данный момент исполнения смертного приговора ожидают двое осужденных. Кирилл Казачек убил двух собственных детей. 31 декабря мужчина задушил в своей квартире дочь, а сына ударил по голове молотком. После этого убийца рассказал о содеянном жене, выбросился с балкона четвертого этажа, но выжил. На преступление Казачек пошел из мести супруге, которая решила расторгнуть брак и жить отдельно.

Вторым обитателем камеры смертников является Сергей Остриков, который изнасиловал и убил двух женщин. Его жертвами стали Алеся Пантелеева и Алевтина Машурикова, пропавшие летом 2014-го и весной 2015 года. Остриков работал упаковщиком на том же предприятии, где трудились потерпевшие. Сергею удалось заманить женщин в свой автомобиль, а затем вывезти в гараж. Там мужчина подвергал пленниц сексуальному насилию, а потом убивал.