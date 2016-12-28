Приговор оглашен 28 декабря на выездном заседании Гомельского областного суда в Мозыре. Судебные слушания проходили в закрытом режиме.

В последнем слове обвиняемый обратился к жене со словами: "Ты самая лучшая женщина в мире, береги себя".

Расстрельный приговор он выслушал спокойно, без внешних эмоций, держась двумя руками за прутья клетки. По словам адвоката, его подзащитный намерен обжаловать приговор.

Убийство 9-летней Киры и 17-летнего Влада произошло 31 января 2016 года. По подозрению в убийстве был задержан их отец, который сам сообщил в милицию о преступлении. После убийства Кирилл Козачек приехал на съемную квартиру супруги, где она жила со старшим сыном и сожителем, рассказал ей о содеянном, позвонил в милицию и сбросился с балкона четвертого этажа.

Мужчина остался жив, но долгое время обвиняемый провел в больнице — у него были повреждения позвоночника и ног. Концентрация спирта в крови у мужчины в тот вечер составила 2,36 промилле.

Согласно данным экспертизы, обвиняемый в момент преступления мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими. По данным следствия, житель Мозыря совершил преступление из чувства мести своей супруге, вызванного ее намерением расторгнуть с ним повторный брак (ранее они уже разводились, а затем повторно заключили брак) и жить раздельно. В октябре 2015 года женщина подала документы на развод, на момент совершения преступления супруги находились в бракоразводном процессе.

Потерпевшая по данному делу — мать убитых детей Анастасия — до вынесения приговора в разговоре с журналистами высказалась за пожизненное заключение бывшему супругу. По ее словам, в ходе судебных слушаний он не раскаивался, не просил прощения и не признавал своей вины, сообщают "Белорусские новости".

Это пятый смертный приговор из тех, что были вынесены, а также вступили в силу в Беларуси в 2016 году. Четыре человека казнены. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. Лишь один из приговоренных был помилован главой государства. Беларусь — единственная в Европе страна, где до сих пор применяют смертную казнь.

Как сообщалось, в ноябре этого года в Беларуси был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Ивана Кулеша, который в прошлом году был признан виновным в трех убийствах, краже, грабеже и попытке еще одного убийства.